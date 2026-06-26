El CAC celebra la entrada de 3Cat en la UER como miembro auxiliar

Archivo - Sede de 3cat - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) se ha felicitado por la incorporación de 3Cat como miembro auxiliar de la Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER).

Ha considerado "de especial relevancia" esta incorporación, teniendo en cuenta que es la primera vez que tiene acceso una corporación que no tiene alcance estatal, informa este viernes el organismo regulador en un comunicado.

El CAC cree que el paso aprobado el jueves en la asamblea de la UER "refuerza la legitimidad de los medios públicos catalanes y la identidad a nivel europeo de las producciones audiovisuales de carácter público que se hacen en Catalunya".

El regulador ha recordado que este era uno de los compromisos contraidos por la Generalitat, de la misma manera que lo fue garantizar la presencia del CAC en la European Regulators Group for Audiovisual Media Services.

Se trata de un organismo que ha sido sustituido por el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación y que "de momento no ha aceptado la integración del CAC como miembro de pleno derecho".