Imagen de la reunión - CAC

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha celebrado este miércoles la quinta reunión del Grup d'Autoritats de Supervisió per als Serveis de Comunicació Audiovisual (GASSCA), creado a partir de la Ley de Comunicación Audiovisual de 2022.

Se han expuesto las actividades de 4 grupos de trabajo en los ámbitos de promoción de obra audiovisual europea, alfabetización mediática, servicios en línea y promoción de lenguas cooficiales, informa el CAC en un comunicado.

La reunión se ha celebrado en el Palau de la Generalitat y la ha abierto el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, con la participación de representantes de la CNMC y de los consejos audiovisuales de Andalucía y de la Comunidad Valenciana.

También han participado representantes de 9 gobiernos autonómicos que no disponen de consejo audiovisual, así como de la Secretaría de Estado de Digitalización del Ministerio para la Transformación Digital.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA

El grupo de trabajo de promoción de lenguas cooficiales se diferencia de los otros 3 en que se creó a partir de la disposición adicional quinta de la Ley de Comunicación Audiovisual, mientras que la creación del resto responde a la organización interna del grupo.

El presidente del CAC, Xevi Xirgo, ha expuesto el proyecto de catálogo de obras audiovisuales en lenguas cooficiales, así como un estudio sobre la presencia de estas lenguas en los catálogos de las plataformas.