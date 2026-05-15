El CAC premia 16 trabajos que fomentan la educación en comunicación audiovisual en las escuelas

El presidente del CAC, Xevi Xirgo, durante el acto de entrega de los 23 Premis eduCAC, en Manresa (Barcelona) - CAC

BARCELONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha premiado 16 trabajos que fomentan la educación en comunicación audiovisual en el marco de los 23 Premis eduCAC, que se han entregado este viernes en un acto en Manresa (Barcelona).

En esta edición se han presentado 64 trabajos pertenecientes a 45 centros educativos y ha habido 7 subcategorías, algunas con primer y segundo premio (dotados con 1.000 y 500 euros) y, otras, un premio único de 1.000 euros, informa el CAC en un comunicado.

El presidente del CAC, Xevi Xirgo ha destacado la elección de Manresa para acoger el acto de entrega de los premios por la voluntad del CAC de llevar su actividad por todo el territorio, y ha subrayado el tejido de comunicación de la ciudad: "Esta consolidación no es flor de un día, sino que viene de lejos".

La vicepresidenta y responsable del ámbito educativo del CAC, Laura Pinyol, ha afirmado que los trabajos de centros que se presentan por primera vez son "un buen indicador para la voluntad de hacer extensivo el programa eduCAC a cada vez más puntos del país", y ha valorado la relevancia de unos premios en educación mediática, cuestión que no es competencia curricular.

PREMIADOS

Los trabajos premiados en la etapa de segundo ciclo de educación infantil hasta secundaria tratan la confección de contenidos audiovisuales, en concreto, un informativo de televisión y una adaptación del programa infantil 'InfoK', y también se han premiado dos trabajos específicos: una adaptación de la obra teatral 'Bodas de sangre' y otro sobre los efectos de la guerra en niños.

Los trabajos de investigación de bachillerato han tratado sobre el género y el poder, sobre el buen uso de la tecnología, en dos casos sobre contenidos de animación y, finalmente, un trabajo en formato 'thriller'.

Por último, en la categoría de profesorado, tratan sobre el desarrollo de un proyecto para desarrollar la competencia lingüística del alumnado con necesidades educativas especiales y un trabajo sobre el autoaprendizaje del lenguaje audiovisual para trabajar una mirada crítica.

El premio a la trayectoria de centro ha destacado una escuela de Vilafranca del Penedès (Barcelona) que dispone de una radio escolar que mantiene emisiones diarias desde hace 25 años.