El CAC ve "invisibilización" de las mujeres de más de 50 años en los medios catalanes

Archivo - Sede del CAC. - CAC - Archivo

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha alertado de una "invisibilización" de las mujeres de más de 50 años en los programas informativos de los medios catalanes y de que la información deportiva, económica y política, así como los tertulianos masculinos recurrentes, siguen siendo puntos débiles respecto a la paridad.

Así se desprende del informe 'Las mujeres en los medios lineales: presencia y discurso. Año 2025', aprobado este miércoles en el pleno del CAC y presentado con motivo del Día Internacional de las Mujeres (8M), informa el Consell este jueves en un comunicado.

El trabajo ha analizado la totalidad de información y programas, a lo largo de 2025, de TV3, 33, SX3, Esport3, TVE Catalunya, La2Cat, Betevé, Catalunya Ràdio y RAC1.

PRESENCIA GLOBAL "MINORITARIA"

La principal conclusión es que la presencia global de las mujeres "continúa siendo minoritaria" en la programación, con la excepción del canal infantil y juvenil SX3, donde se registró un 57,9% de presencia de mujeres.

En el resto de medios, la presencia rondó el 40% --en TV3, canal con más audiencia, fue del 36,9%-- y las presencias más bajas se registraron en RAC1 (28%) en canales generalistas, y Esport3 (21,5%), en cifras absolutas.

En todos los medios se observó un "retroceso" de las presencia de mujeres en la información en relación al conjunto de la programación, oscilando entre el 26,4% de RAC1 y el 37,7% de TVE Catalunya.

La programación deportiva se mantuvo, pese a los avances de los últimos años, como el "principal polo de desigualdad", y en las tertúlias de actualidad política y social se alcanzaron márgenes paritarios, de entre las cuales destacan las de Betevé (49%).

Respecto a los equipos de los programas, algunos medios --TV3, SX3, TVE Catalunya, La2Cat, Betevé-- presentaron equipos paritarios o con presencia superior de mujeres (70,4% en TVE Catalunya), mientras otros "hicieron una selección de personal menos amibiciosa", como Catalunya Ràdio (33,6% de mujeres en antena), 33 (20,8%), RAC1 (20,6%) y Esport3 (15,5%).

SALUD Y EDUCACIÓN

El informe constata también que las mujeres fueron mayoritarias en temas de salud y educación, ámbitos "que tradicionalmente se han abordado desde una óptica feminizada y que refuerzan el estereotipo de las mujeres como personas destinadas a cuidar a las personas".

En información deportiva, las mujeres supusieron un 16,3% "en el mejor de los casos" (Betevé), mientras la más baja correspondió a RAC1 (7%), y en el ámbito económico, osciló entre el 11% y el 27%.

MENOS DE 50 AÑOS

El estudio señala que, en los informativos diarios, en la composición de los equipos de presentadores, se observa "una disminución progresiva" de la presencia de mujeres a partir de los 50 años, un patrón que no se reproduce en el caso de los hombres.

En el resto de la programación, las mujeres se concentraron en las franjas de edad de entre los 40 y los 59 años, y la invisibilidad empezó a partir de los 60 años, una práctica que no se produjo en los hombres.