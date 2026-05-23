Uno de cada 10 municipios catalanes ha cambiado de alcalde durante la actual legislatura

Archivo - El alcalde de L'Hospitalet de Llobregat, David Quirós, y la exalcaldesa Núria Marín, durante el pleno en que Marín dejó la alcaldía, a 15 de junio de 2024, en L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Queda un año para las próximas elecciones municipales, pero en los 3 años que ya han transcurrido de la actual legislatura, en 92 de los 947 municipios de Catalunya (el 9,7% del total), quien empezó como alcalde ya no lo es, según se desprende de los datos de la Generalitat recogidos por Europa Press.

Esto no ha sucedido en Barcelona ni en ninguna de las otras capitales de las demarcaciones catalanas (Tarragona, Lleida y Girona), pero sí en ciudades destacadas, como en la segunda por población, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en la 9ª, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), o en la 20ª, El Prat de Llobregat (Barcelona).

La realidad de cada municipio es diferente, y en varios casos responde a lógicas locales, pero los principales motivos han sido por reparto de alcaldía tras acordarlo entre dos o más formaciones (en 25 casos), y por mociones de censura contra el alcalde (15).

En más de una treintena ha sido por la renuncia del alcalde en ejercicio por motivos familiares, profesionales, de salud u otros, e incluso en 2 ocasiones por defunción: Jaume Montfort en Bellcaire d'Urgell (Lleida) y Joan Pagès en Viloví d'Onyar (Girona).

Sin embargo, con la llegada de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat, también se produjeron cambios al frente de algunas alcaldías socialistas: 11 altos cargos de la Generalitat eran alcaldes que tuvieron que dejar la vara para asumir una conselleria u otros cargos en la administración catalana.

LLEGADA DEL PSC AL GOVERN

Los relevos que diseñó Illa al frente de las conselleries, el 'sottogoverno' y las principales empresas públicas, implicaron que el PSC echara mano de su cantera municipal para asumir responsabilidades en la Generalitat.

Es el caso de Núria Marín, que un par de meses antes dejó en manos de David Quirós la alcaldía de L'Hospitalet de Llobregat, y posteriormente se convirtió en delegada de la Generalitat en Madrid; situación similar a la de Eva Menor, que tras las elecciones fue sustituida en Badia del Vallès (Barcelona) por Josep Martínez, y se convirtió después en consellera de Igualdad y Feminismo.

Núria Parlon, consellera de Interior y Seguridad Pública, cedió la vara de alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet a Mireia González; y Eduard Rivas a Juan Jurado en Esparreguera (Barcelona), tras ser escogido por Illa como su jefe de gabinete.

Juli Fernández; Xavier Amor; Ignasi Giménez, y Sonsoles Letang dejaron las alcaldías de Palafrugell (Girona); Pineda de Mar; Castellar del Vallès, y Sant Quirze Safaja (Barcelona), respectivamente, y son ahora el secretario general de Economía y Finanzas; secretario de gobiernos locales y relaciones con Aran; secretario de Mejora Educativa, y directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático.

Pilar Díaz dejó la alcaldía de Esplugues de Llobregat (Barcelona) y es la delegada del Govern en Barcelona; Carles Ruiz la de Viladecans (Barcelona) para ser nombrado director de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), e Ignasi Simón la de Lliçà d'Amunt (Barcelona) y es director de servicios de la conselleria de Educación.

Los que también han renunciado, pero no tenían obligación legal de ceder la alcaldía, son José Ignacio Aparicio (Cervelló), Imma Ferret (Santa Margarida i els Monjos), Lluís Mijoler (El Prat de Llobregat) y Jordi Viñas (Salt), que son diputados en el Parlament del PSC, Comuns y ERC; y Abigail Garrido (Sant Pere de Ribes), que es senadora socialista.

MOCIONES DE CENSURA

Otros alcaldes han tenido que dejar su puesto al ser desbancados en una moción de censura, algunas de ellas tras discrepancias entre miembros de la misma candidatura o por motivos que van más allá de la política.

Por ejemplo, en Puigverd de Lleida, Josep Solsona, de Junts, fue relevado en julio de 2024 por Úrsula Barrufet después de una moción de censura tras ser detenido por un supuesto delito de violencia de género, del que posteriormente fue absuelto, y por el que Junts le suspendió de militancia; en julio de 2025 fue encontrado muerto.

En Ribera d'Ondara (Lleida) han tenido 4 relevos en la alcaldía: el socialista Francesc Sabanés fue escogido alcalde y gobernó en minoría hasta que los diputados de ERC y el regidor de Aliança Catalana, Albert Puig, hicieron una moción de censura para hacer alcaldesa a Elisabet Jové (que fue expulsada de ERC).

Durante su baja por maternidad, fue Puig el que asumió la alcaldía; después fue expulsado de AC por unas declaraciones homófobas y dejó el cargo, y su sustituto impulsó junto a Sabanés otra moción de censura para que recuperara la alcaldía.

En otros casos, las mociones de censura las han impulsado ediles de la misma candidatura que el alcalde: en Setcases (Girona) hay un único partido en el consistorio, pero 3 de los 5 ediles desbancaron en una moción de censura al alcalde Josep Descamps.

En Espinelves (Girona), dos ediles de ERC se sumaron a 2 de Junts para desbancar a su compañero de partido, Joan Montserrat; y en La Floresta (Lleida), Ignasi Arrastia, de ERC, tuvo que dejar la vara al ser desbancado por un regidor tránsfuga.

OTROS CASOS

En otros casos, las renuncias han sido por motivos de salud, personales, familiares o profesionales, pero también por otros motivos: Marc Puigtió, que era alcalde de Sant Julià de Ramis (Girona), renunció para ser el candidato de ERC en Girona en 2027.

En el caso de Joan Roig, exalcalde de ERC en Alcanar (Tarragona), argumentó que dejaba la alcaldía ante el desgaste que supuso tener que hacer frente a las consecuencias de las múltiples riadas en el municipio: "La gestión permanente de la emergencia ha dejado una impronta física y mental que, hoy, ya no puedo seguir asumiendo", explicó.

Otro caso un tanto diferente es el de Tiurana (Lleida); allí Àngel Villarte fue sustituido por Genís Villarte, con quien comparte partido (Junts) y apellido, puesto que son padre e hijo.