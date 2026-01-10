El CADS propone al Govern más de 60 recomendaciones para la descarbonización de Catalunya

Archivo - Vistas del skyline de la zona Diagonal Mar - Fòrum, desde el Hotel Arts de Barcelona, a 4 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell Assesor per al Desenvolupament Sostenible ha entregado al Govern el informe 'Descarbonitzem Catalunya', que formula más de 60 propuestas para descarbonizar los sectores de transporte, industria, el sector energético, agrario, doméstico y el sector de servicios.

Entre otras actuaciones, aconseja al Govern reforzar la política de reindustrialización de Catalunya con el objetivo de mejorar los flujos de transporte internacional de mercaderías, informa el Departamento de Territorio en un comunicado este sábado.

Propone intensificar la apuesta del Govern y de los agentes económicos por el corredor Mediterráneo, así como adoptar las medidas necesarias para que todas las centrales integradas de mercancías dispongan de conexión ferroviaria.

Además, promueve incorporar la descarbonización como punto principal dentro del nuevo Plan territorial general de Catalunya y apoya el diseño e implementación de un programa de acompañamiento a la descarbonización de las PYME.

Por otra parte, también propone la creación de una agenda de investigación sobre nuevos materiales y tecnologías compartida entre todos los agentes del sector y los principales centros de innovación en Catalunya.

El proyecto ha sido dirigido por la vicepresidenta Alba Cabañas y la consejera del CADS, Mar Reguant, y el informe fue aprobado inicialmente en julio de 2024 y revisado durante 2025.