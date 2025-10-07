Cae un grupo criminal en Valls (Tarragona) con 4 detenidos que vendían drogas en pisos ocupados

Material intervenido en las dos entradas y registros en domicilios donde la banda vendía droga - MOSSOS

TARRAGONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado un grupo criminal en Valls (Tarragona) con cuatro personas detenidas que presuntamente vendían droga en dos viviendas ocupadas ilegalmente, donde también guardaban diversas armas de fuego, munición y armas blancas, informan en un comunicado este martes.

La investigación se inició a mediados de junio y la pasada madrugada del 1 de octubre se realizaron dos entradas y registros, donde se detuvo a los tres primeros sospechosos, con más de 15 antecedentes policiales acumulados, entre ellos el presunto jefe de la banda.

Además, se decomisaron 37,5 gramos de cocaína, más de 300 de marihuana, cerca de 350 gramos de hachís y más de 250 pastillas de fármacos sedantes.

Estos tres detenidos están relacionados con dos robos violentos realizados el pasado septiembre, en los cuales las víctimas resultaron heridas por arma blanca, y el cuarto integrante de la banda fue detenido este sábado en la carretera T-742 de Valls.

Finalmente, los tres primeros pasaron a disposición judicial el viernes pasado, mientras que el cuarto lo hizo este lunes.