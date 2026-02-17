Cae una macrofábrica capaz de producir 4 millones de frascos de perfumes falsos al año en Girona

Agentes de los Mossos d'Esquadra y del Servicio de Vigilancia Aduanera con el material intervenido - MOSSOS

GIRONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han logrado desarticular una estructura criminal dedicada al tráfico de perfumes falsificados desde España a Francia y el resto de Europa, con una macrofábrica instalada en la provincia de Girona capaz de producir más de 4 millones de frascos al año.

El operativo se ha saldado con 7 detenidos y 11 más investigados por delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando y contra la propiedad industrial, ya que la red disponía de perfumes de más de 50 marcas y modelos de lujo, así como materia prima para la elaboración de 150.000 litros de diferentes fragancias, informan los mossos en un comunicado este martes.

En total, se han intervenido 1.210.000 perfumes en dos naves, una en la comarca de La Selva y otra en Arbúcies (Girona), cuyo valor asciende a más de 94 millones de euros, en función del precio que tendrían los productos auténticos en el mercado.

PRIMERAS INVESTIGACIONES

La investigación se inició a principios de octubre del año pasado, cuando la Aduana Francesa intervino 2.600 frascos almacenados en cajas con la inscripción "muy frágil" y gracias a estas pruebas se pudieron localizar tres naves en la comarca de La Selva.

Fue este enero cuando los investigadores observaron cómo furgonetas con matrícula de Rumanía cargaban mercancía y salían hacia Francia, pero fueron interceptadas y decomisados 6.955 frascos más.

FABRICACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Tras confirmar la actividad ilegal, el 28 de enero se llevo a cabo una primera inspección en dos naves donde había nueve trabajadores, de los cuales 7 fueron arrestados sin documentación.

La planta, con dos naves comunicadas entre sí, contaba con siete líneas de fabricación y el producto necesario para elaborar los perfumes, por lo que se tuvo que movilizar un dispositivo de 30 funcionarios de Vigilancia Aduanera para realizar el registro judicial.

La planta estaba organizada en zona de embotellamiento, zona de tapado, envase, confección de cajas e inserción de frascos, así como una zona de embalaje y de impresión de planchas y logotipos de diferentes marcas.

En cuanto a la logística, al lado de la "fábrica" se encontraba la otra nave, donde se almacenaban los perfumes falsos para ser enviados a otros países europeos.

ÚLTIMA FASE DE LA EXPLOTACIÓN

Finalmente, el 6 y 7 de febrero los mossos detectaron tres camiones con 10.000 envases falsificados en su interior y albaranes "incoherentes", cuyos conductores declararon como testimonios y la mercancía quedó custodiada por los mossos.

El 8 de febrero se realizó una última entrada en la nave de Arbúcies y se confirmó la coincidencia en la búsqueda desarrollada por Vigilancia Aduanera y los hallazgos de Mossos.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.