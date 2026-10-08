Cae una red con 20 detenidos que presuntamente abastecía cocaína a otras bandas en Catalunya

Rueda de prensa para explicar detalles de la operación 'Showtime' - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, con la colaboración de Europol y la agencia estadounidense de lucha contra las drogas (DEA), ha desarticulado una organización criminal con 20 detenidos que presuntamente se dedicaban a abastecer cocaína a otras redes criminales de Catalunya, cuya investigación se saldó con 23 registros en Barcelona, Lleida, Madrid y Alicante.

Lo han explicado en rueda de prensa este jueves el jefe de la Guardia Civil en Barcelona, el coronel Pedro Antonio Pizarro de Medina; el capitán de la Policía Judicial, Pedro Jesús Valero, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto.

Además de la cocaína, también se han incautado 2,8 kilos de metanfetamina y 1,8 kilos de MDMA, así como 409.275 euros en efectivo y el bloqueo de 57 cuentas bancarias y de 4 inmuebles valorados en 1,1 millones de euros.

La investigación se inició a finales de mayo de 2025, cuando agentes del Instituto Armado tuvieron conocimiento de la posible existencia de una organización con base en la provincia de Barcelona y que abastecía de cocaína a otros grupos de Catalunya y de otros puntos del territorio nacional.

PRIMERA 'GUARDERÍA' EN L'HOSPITALET

Según ha explicado el capitán, la primera 'guardería' (donde los narcotraficantes almacenan la droga antes de distribuirla) fue localizada el pasado noviembre en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), cerca de la zona de influencia donde vivía el líder de la organización.

El presunto dirigente fijaba los precios y los lugares de recogida, negociaba las condiciones económicas de nuevas partidas y supervisaba el resultado de las entregas.

También condicionaba nuevos suministros al pago de los anteriores, de forma que mantenía el control sobre la distribución y los cobros y el aprovisionamiento de la droga se realizaba desde Madrid.

El contacto con la fuente de suministro se canalizaba a través de otro integrante y la organización contaba, además, con personas encargadas del transporte y con custodios de los depósitos, lo que permitía repartir las tareas desde la recepción de la droga hasta su entrega a otros distribuidores.

Su actividad principal era el suministro mayorista: distribuía paquetes de un kilo, envasados al vacío e identificados con logotipos y entre los receptores se identificaron al menos tres distribuidores en la provincia de Barcelona y una red de distribución en la comarca del Maresme, con actividad en Mataró, Sant Andreu de Llavaneres y Pineda de Mar.

ALMACENAMIENTO EN BARCELONA Y LLEIDA

Tras el aprovisionamiento de droga en Madrid, los investigadores lograron averiguar dos viajes con un vehículo dotado con dobles fondos, y a su regreso a Catalunya, repartía la droga entre las 'guarderías' (6 en total).

De hecho, llegaron a incautar en una primera fase 5,74 kilos de cocaína y 28.000 euros, además de otras cantidades de droga en dos domicilios.

INTERVENCIONES TELEFÓNICAS Y BALIZAMIENTOS

Los investigadores detectaron que los integrantes operaban de forma diaria y, gracias a las intervenciones telefónicas y de balizamientos de vehículos, constataron que la estructura la lideraba un jefe que dirigía las entregas.

Además, las actuaciones permitieron obtener indicios de blanqueo de capitales mediante cuentas bancarias y bienes a nombre de terceras personas, que se utilizaban para ocultar la relación entre los investigados y los beneficios del tráfico de drogas.

En el caso del presunto líder, se identificaron cuentas, inmuebles y un vehículo a nombre de personas de su entorno familiar; el vehículo lo utilizaba él.

En una de esas cuentas, en la que figuraba como autorizado, se detectaron ingresos fraccionados por un total de 34.050 euros y dos transferencias de 6.000 euros cada una con el concepto "pago de coche", cuyos movimientos forman parte de los indicios examinados para esclarecer cómo se gestionaban y ocultaban los fondos.

EXPLOTACIÓN EN SEPTIEMBRE

Fue a finales de septiembre cuando se llevó a cabo la fase de explotación, cuando se practicaron 23 entradas y registros en Barcelona (18), Lleida (3), Madrid (1) y Alicante (1).

En Barcelona, los registros se realizaron en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Begues y Mataró.

Los tres de Lleida se llevaron a cabo en la capital, mientras que los de Madrid y Alicante se efectuaron en Móstoles y Elche, respectivamente.

Además de las sustancias, el dinero y los vehículos, la Guardia Civil intervino un machete y 43 terminales móviles e informáticos, si bien en una vivienda de Sant Boi utilizada como uno de los principales depósitos se encontró una pistola con el número de serie borrado y un silenciador, junto a 12 kilos de cocaína y 50.710 euros.

PRIETO: "ESTO ES UN GRAN ÉXITO"

Prieto ha puesto en valor la envergadura de la operación 'Showtime' por haber atacado la lacra del tráfico de drogas que, según él, podría haber acabado en la calle aprovechándose de la vulnerabilidad de los adictos.

También ha celebrado el ingreso en prisión de 13 de los detenidos: "Esto es un gran éxito", ya que según ha afirmado ni hoy, ni mañana ni dentro de muchos años este grupo volverá a operar ni a conseguir que la droga acabe en los barrios".