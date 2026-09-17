Cae una red albanesa que transportaba cocaína desde la Costa del Sol a Catalunya para su exportación

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, acompañado de mandos de la Policía Nacional, en Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, al transporte de grandes cantidades de cocaína desde la Costa del Sol hasta Catalunya para su posterior distribución internacional y se ha incautado de 2.700 kilos de esta sustancia, así como de 800 gramos de tusi.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa este jueves el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, acompañado del jefe de la Unidad Central de Crimen Organizado (UDYCO), Antonio Jesús Martínez Duarte, y del Inspector Jefe del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) Costa del Sol, Luis Amaro Villabona.

En las diferentes fases de la investigación, que ha permitido desarticular al completo esta organización criminal, la policía ha detenido a 15 personas, entre las que destacan los responsables y varios colaboradores encargados de proporcionar apoyo logístico al entramado, y se han realizado registros en inmuebles ubicados en las provincias de Málaga, Alicante y Barcelona.

Martínez Duarte ha explicado que la organización estaba formaba por ciudadanos de origen albanés, asentados principalmente en la Costa del Sol, y que se habían especializado en el almacenamiento y transporte por tierra de cocaína.

Así, otras organizaciones criminales dedicadas al tráfico de cocaína procedente de Colombia, y que introducían a través del puerto del Campo de Gibraltar-Algeciras, contrataban a esta red de su confianza para que almacenase la droga y la trasladase hacia el norte para posteriormente cruzar la frontera con Francia y distribuirla en otros países de la Unión Europea.

Para ello, la organización desarticulada adoptaba "medidas de seguridad extraordinarias", a lo que se sumaban los lazos familiares entre los miembros, que dificultaba la infiltración de otras personas y la interceptación de comunicaciones por parte de la policía.

La creación de empresas de compraventa de coches de alta gama, el uso de 'renting' de vehículos con matrículas provisionales que no figuraban en las bases de datos policiales mediante contratos simulados con testaferros, y la utilización de personas de clase social baja, también albaneses, para dificultar el rastreo de información sobre los domicilios donde guardaban la droga, hicieron que la investigación fuese especialmente compleja, ha subrayado Amaro.

El Jefe de GRECO Costa del Sol ha subrayado que se trataba de una organización "muy, muy especializada", con miembros peligrosos que usaban hasta 6 vehículos en los desplazamientos para realizar labores de contravigilancia y que no dudaban en "arremeter contra la policía" para salvar la droga.

LA INVESTIGACIÓN

La investigación se inició en 2025, fruto de la cooperación policial internacional, a raíz de informaciones que apuntaban a la existencia de una organización criminal dedicada al transporte de grandes cantidades de cocaína para su posterior distribución y exportación a otros países de la Unión Europea.

Las primeras pesquisas permitieron detectar frecuentes desplazamientos entre diferentes puntos de España, principalmente la Costa del Sol, el Campo de Gibraltar, Levante, Catalunya y Madrid.

En algunos casos, los integrantes recorrían cientos de kilómetros para permanecer apenas unos minutos en el lugar de destino, lo que permitió a los investigadores identificar progresivamente la estructura y las funciones de cada uno de ellos.

Tras un periodo de menor actividad, en abril de 2026 se detectaron numerosos desplazamientos de los miembros del grupo por diferentes puntos del territorio nacional, llegando a recorrer en uno de ellos, hasta Huelva, más de 2.000 kilómetros en un solo día en un convoy formado por varios vehículos de alta gama que circulaba a velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora.

El 10 de abril se llevaron a cabo cuatro entradas y registros en tres viviendas y un taller en Málaga, Estepona, Marbella y Churriana donde se incautaron 1.434 kilos de cocaína y 800 gramos de tusi, además de dos armas de fuego cortas, cuatro vehículos y dos motocicletas, y se procedió a la detención de cuatro personas.

Simultáneamente, en un chalet de Sant Just Desvern (Barcelona), utilizado como almacén de droga, fueron localizados 1.351 kilos de cocaína ocultos en el interior de un garaje.

En los días posteriores fueron detenidos en Pilar de Horadada, Alicante, otros tres integrantes, todos ellos relacionados con el transporte de los alijos intervenidos.

La intervención continuó con el objetivo de localizar y detener al resto de integrantes y, el 10 de junio, se realizaron nuevos registros en domicilios de Marbella y Estepona, procediéndose a la detención de otras tres personas.

Posteriormente fueron detenidos otros dos integrantes en Málaga y Barcelona por su presunta colaboración logística, al facilitar viviendas, locales y vehículos sin la formalización de los correspondientes contratos y utilizando, en algunos casos, testaferros.

En verano, además, se procedió a la detención, en virtud de órdenes europeas e internacionales de detención y entrega, del resto de miembros que, o bien habían abandonado España o permanecían ocultos para intentar eludir la acción policial y judicial.

En total, además de la droga, se han intervenido dos armas de fuego cortas, 29 vehículos de alta gama y 8 vehículos adicionales que han sido embargados, más de 13.800 euros en efectivo, numerosas joyas y relojes de elevado valor, criptoactivos, cuentas y productos financieros relacionados con la actividad criminal.

Respecto a los 15 detenidos, una vez pasaron a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión de 12 de ellos, lo que el jefe de la UDYCO ha calificado como un éxito pues, la policía "no busca tanto la intervención de la droga como la desarticulación de las organizaciones criminales".

"NO VAMOS A PARAR"

Prieto ha subrayado que Catalunya no será refugio para el crimen organizado: "La semana pasada armas, hoy drogas, y mañana más. No vamos a parar", ha dicho en referencia a los últimos operativos de la Policía Nacional en la comunidad autónoma.

"Los que hacen del narcotráfico su negocio deben saber que la Policía trabaja para desarticular el conjunto del entramado, desde la primera pieza hasta el blanqueo del dinero conseguido ilícitamente a través de investigaciones complejas y no únicamente el producto que se puede comprar en la calle", ha zanjado.