Caen 2 puntos de venta de drogas con 7 detenidos en el barrio de Campclar de Tarragona

Agentes de la Arro en el operativo - MOSSOS

TARRAGONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles a mediodía a siete personas, una de las cuales menores de edad, por su presunta relación con dos puntos de venta de droga que han sido desmantelados en el barrio de Campclar de Tarragona, informan en un comunicado.

El dispositivo se ha enmarcado en una investigación iniciada hace dos meses tras diversas informaciones que apuntaban a que en diversos piso ocupados y un local del barrio se vendían drogas a personas consumidoras que frecuentaban la zona.

Los investigados utilizaban los inmuebles para vender drogas y para cultivar marihuana en su interior, así como para ocultar la droga y los beneficios de su venta.

Por ello, a primera hora de este mediodía agentes del Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) y de la Unitat d'Investigació de Tarragpna han activado un operativo para desmantelar los dos puntos de venta, así como tres plantaciones de marihuana.

En total, se han intervenido 70 dosis de cocaína, 6,75 gramos de cocaína en roca y 89 dosis de heroína, y también se ha detectado un fraude eléctrico de 230.000 kw por un perjuicio económico de unos 50.000 euros anuales.

Los detenidos, con unos 100 antecedentes en total, pasarán a disposición judicial en las próximas horas.