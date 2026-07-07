La caída de abogados del Turno de Oficio se frena en Catalunya y las actuaciones alcanzan máximos

Presentación de la 'Radiografía del Turno de Oficio en Catalunya' este martes en Lleida - CICAC

BARCELONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) ha presentado este martes en Lleida la 'Radiografía del Turno de Oficio en Catalunya', que registra un "máximo histórico" con 371.901 actuaciones en 2025 (un 3,2% más que el año anterior), mientras que la pérdida de profesionales adscritos a este servicio se modera, pasando de un 4% menos en 2024 a un 1,9% en 2025, según ha informado la entidad.

En este sentido, diversos colegios han conseguido estabilizar esta evolución o registrar un pequeño incremento en el número de profesionales adscritos, como los de Mataró, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat y Vic (Barcelona), Reus (Tarragona) y Lleida.

El presidente del Consell de l'Advocacia Catalana, Rogeli Montoliu, ha asegurado que hace un año comparecían sobre todo para explicar los problemas del Turno de Oficio y que ahora, en cambio, pueden "empezar a explicar también las primeras soluciones que ya se están haciendo efectivas", ha dicho en referencia a las mejoras impulsadas durante el último año.

La más reciente ha sido el acuerdo para incrementar en un 11,2% las compensaciones económicas de todos los módulos del Turno de Oficio, con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero, y el compromiso de repetir este mismo esquema de mejora hasta el año 2029.

Además, la Radiografía muestra que el Turno de Oficio mantiene una "excelente" valoración por parte de la ciudadanía, con un 8,9 sobre 10, y recoge las primeras mejoras impulsadas durante el último año para adaptar el servicio a la incorporación de los medios adecuados de resolución de controversias (ADR) dentro del sistema de justicia gratuita.