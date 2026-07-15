La caída de un árbol sobre una casa de colonias en Olot (Girona) deja 8 heridos, 1 de ellos grave

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

GIRONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ocho personas han resultado heridas este miércoles por la tarde tras caer un árbol sobre una casa de colonias en Olot (Girona), una de ellas en estado grave y ha sido trasladada al hospital Josep Trueta.

Según un apunte del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en X recogido por Europa Press, los médicos están atendiendo a otra persona herida menos grave trasladada al hospital de Olot y a seis leves, que han derivado al mismo centro.

El SEM ha activado 5 ambulancias, un equipo conjunto con Bombers de la Generalitat, el helicóptero medicalizado y el equipo de psicólogos.