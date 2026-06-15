CaixaBank activa su red de pantallas en oficinas para impulsar la captación de talento paralímpico - CAIXABANK

BARCELONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank activa su red de pantallas interiores y exteriores en oficinas para impulsar la captación de talento paralímpico con la campaña 'Nuestra Próxima Estrella', junto al Comité Paralímpico Español, informa este lunes en un comunicado.

La activación ha arrancado este fin de semana con un Social Weekend en las pantallas exteriores de 546 oficinas y se integrará progresivamente a las pantallas interiores de 1.046 oficinas.

Posteriormente, desde el 20 de junio, la difusión se extenderá de nuevo a los soportes exteriores, "configurando una cobertura omnicanal dentro del ecosistema de oficinas".

La nueva edición del programa tiene como objetivo detectar, apoyar y captar a niños y jóvenes con talento para que se incorporen al deporte paralímpico y "se conviertan en los deportistas de élite españoles del mañana".

En esta iniciativa del Comité Paralímpico Español, patrocinada por CaixaBank, han participado ya 2.145 personas desde su fundación en el año 2021, más de un millar de ellas tras la incorporación de la entidad financiera en 2025.