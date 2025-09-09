CaixaBank AM supera los 100.000 millones de euros de activos gestionados en fondos nacionales

Archivo - Oficina de CaixaBank AM. - MAXIMO GARCIA DE LA PAZ / CAIXABANK - Archivo

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank AM, la gestora de activos de CaixaBank, ha superado en agosto "por primera vez en su historia" los 100.000 millones de euros de activos gestionados en fondos de inversión nacionales (100.107 millones).

"Es la primera gestora en alcanzar esta cifra en la historia de los fondos en España y se consolida como la gestora líder en España", ha explicado CaixaBank en un comunicado este martes.

Ha añadido que ha registrado un crecimiento en fondos de inversión por 5.354 millones de euros en el año, lo que supone un incremento del 6% respecto al cierre de 2024.

Entre los fondos que más suscripciones han registrado en el año se encuentran los fondos de gestión discrecional de carteras y el fondo CaixaBank Renta Fija Corto Plazo, FI.

En cuanto a rentabilidad, en el año 2025 destacan los fondos de bolsa española: CaixaBank Bolsa Gestión España, FI; CaixaBank Bolsa España 150, FI; y CaixaBank Master Renta Variable España, FI; los tres con rentabilidades superiores al 30% en el año.