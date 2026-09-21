CaixaBank amplía a todos sus clientes la opción de pagar en comercios a través de Bizum Pay

Imagen de un pago a través de Bizum Pay - CAIXABANK

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha ampliado el servicio de Bizum Pay al 100% de sus clientes, que pueden descargarse la aplicación y activar el pago en comercios a través de esta vía.

La entidad bancaria también ha asegurado en un comunicado este lunes que ha culminado "prácticamente" el despliegue de Bizum Pay en su red de comercios y cuenta ya con más de 517.000 terminales con el servicio habilitado.

Bizum Pay permite realizar pagos presenciales en comercios físicos directamente desde la cuenta bancaria asociada a Bizum a través del teléfono móvil y sin necesidad de utilizar tarjetas físicas.

Desde el inicio de la fase piloto, que comenzó a mediados de julio, los clientes de CaixaBank han realizado cerca de 25.000 pagos por un importe acumulado de 400.000 euros, lo que refleja "el interés de los usuarios en nuevas formas de pago digitales".

CaixaBank ha defendido que el despliegue del servicio se enmarca en la apuesta de la entidad por la innovación en medios de pago y en el desarrollo de soluciones ante la evolución de los hábitos de consumo y digitalización de las relaciones entre clientes y comercios.