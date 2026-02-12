CaixaBank cierra sus oficinas en 21 comarcas catalanas por la alerta de viento

Archivo - Una oficina de CaixaBank. - CAIXABANK - Archivo

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha cerrado este jueves sus oficinas en las 21 comarcas catalanas con alerta roja por viento, han informado fuentes del banco a Europa Press.

En aquellas comarcas que tenían una alerta naranja por este fenómeno meteorológico, se ha valorado la apertura de cada oficina teniendo en cuenta factores como su ubicación o las necesidades de desplazamiento de sus trabajadores.

"Atendiendo al compromiso de CaixaBank con la protección y seguridad de sus empleados y clientes y al protocolo de la entidad ante este tipo de situaciones, hemos acordado el cierre de las oficinas en las 21 comarcas con alerta roja meteorológica y extremar la precaución en la apertura de oficinas en el resto del territorio afectado", ha explicado la entidad.