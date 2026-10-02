CaixaBank crea una nueva Dirección de IA y Data para acelerar su transformación en estas áreas

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha creado una nueva Dirección de IA y Data con el objetivo de "reforzar el papel de los datos y la inteligencia artificial como palancas estratégicas para la transformación del Grupo", informa este viernes en un comunicado.

La nueva unidad impulsará el desarrollo y la adopción de soluciones basadas en IA de forma escalable, segura y responsable, al tiempo que "consolidará una visión integrada sobre la gestión y el aprovechamiento del dato".

La dirección nace para "coordinar de forma transversal las capacidades de datos e IA ya existentes en la entidad y actuar como punto de conexión entre las áreas de negocio y tecnología", y su misión será identificar oportunidades de aplicación, acelerar su implantación y facilitar que estas iniciativas generen un impacto tangible en clientes, empleados y negocio.

Estará dirigida por Juan Arandilla, "profesional con una amplia experiencia" en transformación tecnológica, arquitectura empresarial y gestión de datos en el sector financiero, bajo la dirección del Área de Medios, liderada por Luis Javier Blas.

"En un contexto marcado por la rápida evolución tecnológica, la nueva estructura permitirá al Grupo contar con una visión unificada sobre estrategia, gobierno del dato, inteligencia artificial e industrialización de soluciones", explica la entidad bancaria.

Además, contribuirá a agilizar la toma de decisiones, priorizar inversiones y extender capacidades y conocimiento a toda la organización bajo un marco común de seguridad y control.

"Con esta apuesta, CaixaBank busca seguir mejorando la experiencia de sus clientes a través de servicios más personalizados, ágiles y sencillos", explican.

ÁMBITO INTERNO

La nueva dirección también tendrá un importante papel en el ámbito interno al desplegar herramientas que faciliten el acceso al conocimiento, automaticen tareas administrativas y acerquen capacidades analíticas avanzadas a un mayor número de profesionales, favoreciendo que los equipos puedan centrarse en actividades de mayor valor añadido y en la atención al cliente.

Integrada actualmente por más de 40 profesionales especializados en gobierno del dato, analítica avanzada, IA, ingeniería y transformación, la Dirección de IA y Data "impulsará todo el ciclo de vida de las iniciativas, desde la identificación de oportunidades hasta su desarrollo, despliegue y seguimiento, asegurando el cumplimiento normativo y una gestión adecuada de los riesgos asociados".