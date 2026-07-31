CaixaBank desplaza oficinas móviles a localidades afectadas por los incendios de Ávila

Una oficina móvil de CaixaBank - RODRIGO V.M. - CAIXABANK

BARCELONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha desplazado dos oficinas móviles para la prestación de servicios bancarios esenciales a localidades de la provincia de Ávila cuyas oficinas físicas permanecen cerradas como consecuencia de los incendios que han afectado a la zona en los últimos días, informa en un comunicado este viernes.

Estas oficinas permiten realizar servicios financieros básicos como la retirada de efectivo, así como informar sobre la solicitud de indemnizaciones o la tramitación de seguros del plan de medidas de apoyo que ha impulsado la entidad.

Para reforzar la atención durante esta situación excepcional, CaixaBank ha adaptado temporalmente la programación de su red de oficinas móviles con la incorporación de estas visitas extraordinarias a municipios afectados por los incendios.

El banco ha recordado que el paquete de ayudas económicas para los afectados incluye el anticipo del cobro de las indemnizaciones de las compañías aseguradoras en pérdidas materiales como vehículos o inmuebles.

Además, facilita las inversiones que las explotaciones agrarias o ganaderas puedan precisar para continuar su actividad.