CaixaBank destina 250.000 euros a Save the Children para mitigar los efectos de la Dana

Una de las actividades de Save the Children - CAIXABANK

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha realizado una donación especial de 249.504 euros a un proyecto de Save the Children centrado en apoyar a familias y promover el bienestar infantil en las zonas afectadas por la Dana, gracias a la participación de 83.168 accionistas en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en Valencia el pasado 27 de marzo.

La entidad ha aportado 3 euros por cada accionista que participó, ya fuera votando o delegando su voto en la Junta General de Accionistas a través de los distintos canales habilitados, informa en un comunicado este miércoles.

El proyecto de Save the Children se articula en dos líneas de actuación prioritarias, por un lado el apoyo a las familias cuya vulnerabilidad se ha cronificado tras la emergencia, ayudándolas a estabilizar su situación laboral y socioeconómica.

Estas acciones tienen como objetivo fortalecer sus recursos, promover su autonomía y contribuir a la recuperación de ingresos y condiciones de vida.

Por otra parte, y en relación con el bienestar infantil, se garantiza la cobertura de necesidades básicas de niños y niñas, con especial atención a su bienestar físico y psicoemocional.

MENORES

El proyecto contempla apoyo educativo, acceso a materiales indispensables, espacios seguros, acompañamiento emocional y programas que protegen el desarrollo integral de los menores afectados.

"La colaboración con Save the Children permitirá dar respuesta a los efectos prolongados que la Dana ha dejado en miles de familias, especialmente en aquellas con menores a cargo, reforzando su bienestar y su capacidad para reconstruir su vida en un contexto especialmente difícil", explica Caixabank.