CaixaBank e Imagin lanzan un programa pionero de 'Cashback' en sus aplicaciones

Programa de 'Cashback' en la aplicación de CaixaBank - CAIXABANK

Estará disponible a partir del mes de octubre

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank lanzará un programa pionero de 'Cashback' desde su aplicación móvil para devolver parte del dinero de compras a sus clientes, ha informado este lunes la entidad bancaria en un comunicado.

El proyecto, que se estrena en España, se pondrá en marcha en las próximas semanas de forma gradual y funcionará desde las 'apps' tanto de CaixaBank como de Imagin.

Los usuarios recibirán ofertas personalizadas y podrán obtener reembolsos por sus compras directamente en su cuenta, mejorando así su relación con la entidad y fomentando una mayor fidelización.

En concreto, el nuevo servicio de 'Cashback' permitirá a los clientes de CaixaBank e Imagin recuperar parte del importe gastado en las compras realizadas con cualquier tarjeta de prepago, débito o crédito comercializada por la entidad en uno de los comercios adheridos, así como beneficiarse de ofertas y descuentos.

100 COMPAÑÍAS

Actualmente, más de 100 compañías se han sumado a la iniciativa, entre las que destacan grandes marcas como Nike, BP, Tous, Scalpers, Cinesa, Telpark, Sixt y Le Creuset.

CaixaBank ha subrayado que con esta iniciativa "reafirma su liderazgo en el sector financiero ofreciendo un servicio al cliente que combina innovación y cercanía", así como su apuesta por la transformación digital.

La plataforma, que estará integrada en las 'apps' de CaixaBank e Imagin, está diseñada para ser intuitiva y accesible, y para activarla los clientes tendrán que acceder al espacio 'Cashback' de la aplicación y visualizar la oferta, que se activará de forma automática.

Al realizar la compra en cualquier de estos comercios y pagar con tarjeta, los clientes recibirán un porcentaje del importe abonado como reembolso, que se ingresará en la cuenta del cliente transcurridos unos días.

El servicio de 'Caskback' estará disponible para todos los usuarios de la aplicación de CaixaBank e Imagin a partir del mes de octubre y los interesados pueden registrarse directamente desde la 'app'.