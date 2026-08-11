CaixaBank impulsa 300 oficinas PRO para reforzar el servicio presencial a 2,4 millones de clientes

Una sucursal PRO de CaixaBank - CAIXABANK

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank promueve más de 300 sucursales PRO con el objetivo de mejorar de forma integral el servicio presencial a 2,4 millones de clientes, informa la entidad este martes en un comunicado.

Se trata de centros que tienen una media de casi ocho empleados y casi 7.200 clientes, con el objetivo de reforzar su papel como punto de asesoramiento personalizado y estrecha relación; en la Dirección Territorial de Barcelona, el número de oficinas PRO actualmente es de 9.

Las nuevas oficinas de PRO introducen mejoras específicas en la confidencialidad, gracias a la colocación de módulos que combinan transparencia y absorción sonora, lo que beneficiará tanto al servicio presencial como el realizado por llamada o videollamada.

También se ha mejorado la identificación de las áreas de servicio y los espacios de espera, con un diseño que prioriza la comodidad y la claridad de las rutas.

El despliegue del modelo PRO está dirigido a un grupo de oficinas que mantenían formatos más tradicionales, reúnen a más de 2.500 profesionales y atienden a alrededor de 2,4 millones de clientes.

"Un enfoque de 360° en el que la comodidad del usuario, la agilidad y la personalización del servicio se priorizan a través de un modelo de servicio omnicanal para llegar a los clientes que prefieren o necesitan interactuar de formas diferentes con sus responsables", afirma la entidad.