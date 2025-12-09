CaixaBank incorpora a Afi y Ávoris como partners para fortalecer la atención al colectivo sénior

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo CaixaBank ha incorporado como "partners estratégicos" a Afi y Ávoris para fortalecer su atención y oferta al colectivo sénior, informa la entidad en un comunicado este martes.

"CaixaBank refuerza así su apuesta por Generación +, la propuesta de valor para el segmento, que ofrece una gama completa de productos y soluciones dirigidas a dar respuesta a los retos que plantea desde el punto de vista de servicios financieros la creciente longevidad de la población", explica.

El acuerdo de cooperación de la entidad con Analistas Financieros Internacionales (Afi) se circunscribe en su participación, a través de su filial Afi Seniors, como asesor independiente de los clientes que estén interesados en licuar su patrimonio inmobiliario, ya sea a través de una hipoteca inversa, de una venta de la nuda propiedad, del anticipo de alquileres u otras soluciones que Afi considere adecuadas para las necesidades del usuario.

Este contrato de no exclusividad garantiza que Afi realice el papel exclusivamente de asesor, sin interés en la comercialización de productos.

El coste del servicio lo abona el cliente, para asegurar la independencia del trabajo, ya que Afi recibirá el mismo importe independientemente de si la operación se formaliza o no; además, el usuario podrá elegir otro asesor si así lo desea y presentar dicho informe durante el proceso.