CaixaBank instala bancos realizados con tarjetas recicladas en localidades de Ávila

El alcalde de Serranillos (Ávila), Carlos Cayuela; el vicepresidente primero de la Diputación de Ávila, Jesús Martín, y el irector territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero - ISRA DE LA ARENA - CAIXABANK

BARCELONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha instalado bancos realizados con tarjetas recicladas en las localidades de la provincia de Ávila en los que da servicio con sus oficinas móviles, informa en un comunicado este miércoles.

Han participado en la presentación de la iniciativa el alcalde de Serranillos (Ávila), Carlos Cayuela; el vicepresidente primero de la Diputación de Ávila, Jesús Martín, y el director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero.

La entidad ha explicado que recupera las tarjetas desde 2019 y les da una segunda vida, y ha explicado que, hasta el momento, ha reciclado 4,6 millones de tarjetas que equivalen a 23 toneladas de plástico.

"Esta iniciativa permite reutilizar materiales existentes y minimizar la producción de nuevos recursos", ha afirmado el banco, que ha recordado que fue una de las primeras entidades en fabricar sus tarjetas con material 100% reciclado.

Los bancos, donados por CaixaBank a los ayuntamientos, han sido producidos por un proveedor certificado y homologado que atiende a las recomendaciones técnicas recogidas en la 'Guía de Transporte y Movilidad Accesibles' y tienen un diseño recto con respaldo y apoyabrazos.