CaixaBank lanza una línea de ayudas para los afectados por los incendios

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha habilitado un plan extraordinario de medidas de apoyo para los afectados por los incendios forestales que, durante esta semana, han afectado a distintas zonas del territorio español, informa la entidad este jueves en un comunicado.

En Castilla y León, donde el fuego, además de arrasar miles de hectáreas de alto valor natural y agrícola, ha destruido infraestructuras rurales, la entidad ha activado una línea de ayudas específica por valor de 30 millones de euros.

Las ayudas se destinarán, por un lado, a anticipar el cobro de las indemnizaciones de las compañías aseguradoras en pérdidas materiales como vehículos o inmuebles, de forma que se facilita el rápido acceso de las compensaciones a las familias y negocios que puedan verse afectados.

La segunda línea de apoyo que ha puesto en marcha la entidad se canalizará a través de AgroBank, la división de negocio de CaixaBank dirigida al sector agroalimentario, y está destinada a las inversiones que las explotaciones agrarias o ganaderas puedan precisar para la adecuación necesaria para continuar su actividad.

Asimismo, las ayudas que ha activado CaixaBank también estarán disponibles para clientes que lo soliciten de otras zonas que se han visto afectadas por los incendios forestales de los últimos días, como la Comunidad de Madrid y Galicia.