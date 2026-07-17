CaixaBank, 'Mejor Banco en España' en los premios Euromoney Awards for Excellence 2026

La sede de CaixaBank en Barcelona - CAIXABANK

BARCELONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha sido reconocido como 'Mejor Banco de España' en los premios Euromoney Awards for Excellence 2026, informa la entidad en un comunicado este viernes.

Además, el banco ha recibido los premios a 'Mejor Banco para Particulares en España' y 'Mejor Banco en Responsabilidad Corporativa en España'.

Estos galardones reconocen a las instituciones financieras que fijan los estándares globales en innovación, funcionamiento operativo y atención a los clientes.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha explicado que los reconocimientos son "un estímulo para seguir generando valor económico y social de forma sostenible".

El jurado de los premios ha destacado la combinación de "liderazgo financiero, capilaridad comercial y compromiso con las personas y los territorios" de CaixaBank.