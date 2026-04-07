CaixaBank, Mejor Banco en Europa Occidental y España por 'Global Finance'

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha sido reconocido como el Mejor Banco en Europa Occidental y Mejor Banco en España en la 33 edición de los premios Best Bank Awards, de la publicación 'Global Finance', informa en un comunicado este martes.

La entidad ha señalado que ha recibido por duodécima vez consecutiva el premio a Mejor Banc en España y por octava vez consecutiva el premio en Europa Occidental.

Ha explicado que el premio se debe a su gestión del negocio, combinada con la inversión en innovación digital e IA, "adaptándose así a los cambios en las necesidades de los clientes".

El consejero delegado del banco, Gonzalo Gortázar, ha señalado que estos galardones reflejan la fortaleza del "modelo de negocio" y el esfuerzo de los trabajadores para tener resultados consistentes.

Los premios de Global Finance se otorgan a partir de amplias consultas con directivos financieros, banqueros, consultores bancarios y analistas de todo el mundo.