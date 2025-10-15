CaixaBank muestra su uso de la IA en servicios financieros en la conferencia mundial de Salesforce

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de CaixaBank ha participado en la conferencia mundial de Salesforce, Dreamforce, donde ha presentado su sistema para el aprovechamiento de la inteligencia artificial (IA) en la transformación digital de los servicios financieros, informan fuentes de la entidad y de Salesforce a Europa Press este miércoles

El encuentro es "el gran evento anual de tecnología que cada año celebra Salesforce" en San Francisco (Estados Unidos), y CaixaBank ha sido el único cliente de Salesforce en España que ha participado en el 'keynote' inaugural, y el único banco del mundo en presentar en esta sesión su caso de uso.

El director de Medios de CaixaBank, Luis Javier Blas, ha explicado que CaixaBank "es una empresa pionera en la aplicación de tecnologías digitales para mejorar la experiencia de los clientes", y ha añadido que la colaboración con Salesforce es un ejemplo de cómo la IA tiene potencial para transformar la experiencia bancaria.

Por su parte, la directora de Digital Transformation & Advanced Analytics, Mariona Vicens, ha señalado que la IA debe permitir "identificar mejor" las necesidades de los clientes, lo que debe facilitar la capacidad de respuesta y la personalización de los servicios.

La entidad ha recordado que "desde hace tiempo trabaja en la implantación de los asistentes integrados en Agentforce y otras soluciones de Salesforce", herramientas que, textualmente, tienen un enorme potencial en el entorno de CaixaBank.