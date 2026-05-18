CaixaBank ofrecerá a sus clientes un servicio gratuito para hacer testamento junto a Legálitas

Archivo - Un nuevo servicio de CaixaBank y Legálitas - RAMIRO ELENA -CAIXABANK - Archivo

BARCELONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha creado un servicio gratuito de asesoramiento y preparación del testamento de sus clientes junto a Legálitas, firma jurídica especializada, que será la que realice la labor de redacción y acompañamiento a los usuarios durante todo el proceso, informa este lunes en un comunicado.

Esta nueva solución se incluye en el programa Generación +, donde el banco cuenta con una gama de productos y soluciones dirigidas a "dar respuesta a los retos que plantea la creciente longevidad de la población".

La entidad ha diseñado el producto de tramitación gratuita de testamentos para facilitar un proceso "que los ciudadanos perciben como complejo y costoso", y que en muchos casos no se realiza, lo que provoca que el reparto de la herencia se haga según establece la ley y con más trámites para la familia.

La importancia de planificar la herencia La realización de un testamento es una herramienta clave para pensar en planificar la etapa más avanzada de la vida, dejar constancia de la voluntad personal, reducir posibles conflictos familiares y facilitar la gestión de la herencia.

El nuevo servicio lanzado con Legálitas incluye el asesoramiento jurídico y la redacción del borrador del testamento, que deberá formalizarse posteriormente ante notario para adquirir plena validez legal; la formalización ante notario y los costes de elevación a escritura pública sí los tendrá que abonar el cliente.