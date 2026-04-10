CaixaBank participa en dos proyectos europeos para la ciberseguridad en infraestructuras críticas

Vigilance y Cyberaid avanzarán en la ciberseguridad del sector financiero - CAIXABANK

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank se ha unido a dos proyectos europeos en el ámbito de la ciberseguridad de infraestructuras críticas a través del uso de tecnologías avanzadas como la Inteligencia Artificial (IA), 'blockchain' o la seguridad post-cuántica, y que durarán hasta 2028, informa la entidad este viernes en un comunicado.

Así, ambos proyectos --Vigilance y Cyberaid-- tienen el objetivo de progresar en la protección de las infraestructuras europeas, desarrollando plataformas autónomas que detecten y respondan a las amenazas en tiempo real, además de ser ecosistemas proactivos y adaptativos a lo largo del tiempo, un asunto "vital" para afrontar las amenazas cibernéticas a sectores clave como el financiero.

"Al trabajar con socios internacionales, estos proyectos reafirman el papel de CaixaBank en el avance hacia una soberanía digital europea. Con el apoyo del uso de tecnologías de vanguardia y la colaboración estratégica, CaixaBank se enriquece desarrollando capacidades que no solo benefician a la entidad, sino a todo el ecosistema financiero europeo", ha explicado la entidad.

El proyecto Vigilance, por un lado, tiene el objetivo de desarrollar una plataforma de ciberdefensa autónoma, escalable y apoyada en agentes inteligentes, IA adversarial, tecnologías de blockchain y mecanismos de seguridad post-cuántica, cuyo piloto dentro del sector financiero será liderado por CaixaBank.

Cyberaid, por otro lado, se centra en el desarrollo de una infraestructura de ciberseguridad basada en Inteligencia Artificial agéntica, que sea capaz de gestionar "proactivamente" vulnerabilidades, incidentes y ciberriesgos mediante IA generativa y modelos de lenguaje avanzados.