CaixaBank realiza cambios en el Comité de Dirección y divide la dirección de Riesgos

Archivo - El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, en una imagen de archivo. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de CaixaBank ha acordado cambios en el Comité de Dirección de la entidad, entre los que se encuentran la división de la dirección de Riesgos, que se dividirá en dos áreas: una dirección de Admisión y Seguimiento del Riesgo de Crédito y otra de Gestión de Riesgos y Cumplimiento, informa en un comunicado este jueves.

La entidad ha explicado que estos cambios le permiten "evolucionar hacia un ecosistema digital", promoviendo la innovación y la disrupción tecnológica como motor de transformación en el sector financiero.

El hasta ahora director de Riesgos, Jordi Mondéjar, ha asumido la dirección de Negocio, en sustitución de Jaume Masana, que pasa a ser el director general de SegurCaixa Adeslas, en sustitución de Javier Murillo.

CaixaBank ha explicado que Murillo permanecerá como director general de SegurCaixa Adeslas, apoyado por Jaume Masana como director general adjunto, hasta su relevo, que se prevé que tenga lugar en el segundo trimestre de 2026, "para facilitar una transición estructurada".

NUEVAS DIRECCIONES

La nueva dirección de Admisión y Seguimiento del Riesgo de Crédito estará liderada por Manuel Galarza, hasta ahora director de Cumplimiento, Control y Public Affairs; mientras que la de Gestión de Riesgos y Cumplimiento, estará dirigida por Natividad Capella, que se incorporará al comité de dirección.

Por su parte, Mariona Vicens mantiene la dirección de Transformación Digital y Advanced Analytics, que además agrupará las áreas de Payments & Consumer e imagin, y Jordi Nicolau y Anna Canela continuarán como consejeros delegados de, respectivamente, CaixaBank Payments & Consumer e imagin.

Por último, la dirección de Contabilidad, Control de Gestión y Capital, que dirige Matthias Bulach, integrará también el área de Public Affairs.