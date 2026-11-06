CaixaBank recibe dos reconocimientos en los 'Global Private Banking Awards 2026'

Logo de la división de banca privada CaixaBank Wealth Management - CAIXABANK

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank, a través de su división de banca privada CaixaBank Wealth Management, ha recibido dos reconocimientos en los 'Global Private Banking Awards 2026', de las publicaciones especializadas The Banker y Professional Wealth Management (PWM) del Grupo Financial Times, informa en un comunicado la entidad financiera este viernes.

La compañía ha obtenido por segundo año consecutivo el premio a la Mejor Entidad de Banca Privada en Innovación en Europa 2026, y, por otro lado, también ha sido galardonada como a la Mejor Entidad de Banca Privada para 'Family Offices' en España 2026, que ha distinguido a la filial OpenWealth.

Además, la filial de CaixaBank en Portugal, BPI, también ha sido distinguida con el premio a la Mejor Entidad de Banca Privada en Planificación Sucesoria en Portugal 2026, en reconocimiento a "su propuesta especializada en este ámbito de la banca privada".