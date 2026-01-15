CaixaBank es reconocida por quinto año consecutivo por Top Employers por su apuesta por el talento

CaixaBank es reconocida por su apuesta por el talento. - CAIXABANK

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha obtenido, por quinto año consecutivo, la Certificación Top Employers, un sello que avala su "compromiso con las personas y la creación de un entorno laboral donde el talento puede crecer y desarrollarse", informa la entidad en un comunicado este jueves.

Este reconocimiento "refleja la dedicación de la entidad para crear un lugar de trabajo excepcional que potencia un rendimiento empresarial sostenido" y demuestra la capacidad de CaixaBank para crear un lugar de trabajo de alto rendimiento mediante estrategias de personas, textualmente.

Este año el programa ha certificado y reconocido a casi 2.500 Top Employers en todo el mundo, de las que 145 son de España.

Top Employers Institute es una autoridad global en certificación, benchmark y asesoramiento en materia de Recursos Humanos y su programa certifica a las organizaciones basándose en los resultados de su HR Best Practices Survey.

Abarca seis ámbitos que incluyen aspectos como estrategia de personas, entorno de trabajo, atracción de talento, aprendizaje, diversidad, equidad e inclusión, y bienestar.