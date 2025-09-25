CaixaBank renueva su alianza con la Cámara de Girona para impulsar la competitividad

El director territorial de CaixaBank en Catalunya, Josep Maria Gonzàlez, y el presidente de la Cámara de Girona, Jaume Fàbregas. - CÁMARA DE GIRONA

GIRONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director territorial de CaixaBank en Catalunya, Josep Maria Gonzàlez, y el presidente de la Cámara de Girona, Jaume Fàbregas, han formalizado la renovación del convenio de colaboración para impulsar la competitividad de las empresas gerundenses, informa la Cámara en un comunicado este jueves.

El acuerdo incluye una agenda de actividades centradas en el comercio exterior, la mejora de procesos empresariales y el fortalecimiento de las capacidades de los equipos directivos.

Entre las iniciativas previstas están sesiones formativas para responsables de exportación, jornadas temáticas y charlas de trabajo orientadas a compartir conocimientos y tendencias del mundo empresarial.