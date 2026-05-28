CaixaBank renueva el patrocinio de la Feria del Libro de Madrid

La directora corporativa de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank, María Luisa Martínez Gistau (i) y la directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe (d) - CAIXABANK

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha renovado su acuerdo de patrocinio con la Feria del Libro de Madrid para las ediciones 2026 y 2027, "consolidando su apoyo a uno de los principales referentes culturales del país", informa este jueves en un comunicado.

El acuerdo ha sido firmado por la directora corporativa de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank, María Luisa Martínez Gistau, y la directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe.

Con esta renovación, la entidad financiera "reafirma su compromiso con la promoción de la cultura y la lectura, así como con el impulso de iniciativas que contribuyen al dinamismo cultural de la ciudad de Madrid".

Como patrocinador oficial, CaixaBank volverá a contar con el Pabellón CaixaBank, un espacio concebido como uno de los ejes de actividad de la Feria, en el que se desarrollará una programación diversa a lo largo de los 17 días del evento.

ACTIVIDADES

Este espacio acogerá presentaciones literarias, encuentros con autores, mesas de diálogo y actividades dirigidas a distintos públicos, entre ellos, colectivos vulnerables como personas con discapacidad o enfermos de alzheimer, a quienes la entidad financiera reserva, como cada año, espacios propios.

Además, la entidad pondrá a disposición de los asistentes una oficina móvil dentro del Parque del Retiro, con el objetivo de facilitar la realización de operaciones bancarias habituales tanto a visitantes como a profesionales del sector editorial, en un entorno plenamente integrado en el evento.