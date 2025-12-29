CaixaBank Research prevé un crecimiento del PIB español del 2,1% en 2026

Compras navideñas de última hora, en el Mercado de la Boquería, en una imagen de archivo.- David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank Research prevé que la economía española mantenga un crecimiento sólido en 2026, con un avance del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,1%, apoyado en la demanda interna, los fondos europeos y el dinamismo de sectores clave como los servicios, la industria y la vivienda, aunque con riesgos externos aún presentes.

Según el último informe de la entidad, España cerrará 2025 con un crecimiento del PIB del 2,9%, muy por encima de la media de la eurozona, situada en el 1,3%, consolidándose como uno de los principales motores económicos de la región junto a Irlanda.

De cara a 2026, CaixaBank Research identifica como principales impulsores del crecimiento la ejecución de los fondos europeos Next Generation EU, que podrían aportar hasta 0,6 puntos porcentuales al PIB, ya que se espera que se ejecuten cerca de 17.500 millones de euros.

A ello se suma el papel clave de la demografía, impulsada por la inmigración, con un aumento de la población estimado en el 0,8%, que contribuiría con 0,5 puntos al crecimiento económico.

Asimismo, las bajadas de tipos de interés registradas en 2024 y 2025 seguirán teniendo efectos sobre la inversión y la actividad, con una aportación adicional de 0,3 puntos, aunque no se esperan nuevos recortes en 2026.

La demanda interna continuará siendo un pilar fundamental, con una contribución cercana a una décima al PIB, favorecida por el aumento de la renta bruta de los hogares y el descenso de los precios del petróleo y el gas, mientras que el sector exterior podría mostrar un menor dinamismo debido, entre otros factores, a la política arancelaria de Estados Unidos.

MANUFACTURAS Y VIVIENDA

Por sectores, el informe apunta a que los servicios seguirán liderando el crecimiento, aunque a un ritmo más moderado que en 2025, y el turismo también crecerá de forma más contenida tras los fuertes avances de los últimos años, pero con una base más sólida y una mayor diversificación de la demanda.

La industria manufacturera se verá beneficiada por unos costes energéticos inferiores a los de otras economías europeas, lo que reforzará su competitividad, mientras que el sector de la vivienda también contribuirá al crecimiento.

En este ámbito, se prevé la concesión de cerca de 150.000 visados de obra nueva en 2026, el nivel más alto desde 2008, aunque insuficiente para cubrir la creación de nuevos hogares.

ESCENARIO FISCAL

En el plano fiscal, CaixaBank Research destaca que España cerrará 2025 con un déficit por debajo del 3% y que el ajuste continuará en 2026, en contraste con la situación de otras grandes economías como Estados Unidos, Francia, Reino Unido o Japón.

Aunque la mayor claridad en la política arancelaria estadounidense ha reducido la incertidumbre en los últimos meses, el informe advierte de que persisten riesgos relevantes, especialmente por las tensiones comerciales con China.