CaixaForum Barcelona explora la "poética del desenfoque" en 'Desenfocado. Otra visión del arte'

Una de las salas de la exposición. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El CaixaForum de Barcelona acoge, desde este jueves hasta el 27 de septiembre, la exposición 'Desenfocado. Otra visión del arte', que explora la "poética del desenfoque" como elección estética y clave de interpretación del arte moderno y contemporáneo, y expone obras de Claude Monet, Mark Rothko, Alberto Giacometti y William Turner, de entre un total de 58 artistas.

Lo ha explicado en una rueda de prensa de este martes la directora del CaixaForum Barcelona, Mireia Domingo, que ha apuntado que, en las 77 obras expuestas, lo borroso y lo impreciso "dejan de ser un límite para convertirse en lenguaje de expresión".

La muestra es una colaboración entre la Fundación La Caixa y los museos de l'Orangerie y d'Orsay franceses, y ya pasó por este último en abril de 2025 y en CaixaForum Madrid en septiembre de 2025.

En su paso por Barcelona, ha sumado el óleo 'The Harbour of Brest: The Quayside and the Château' (1826-1828), del pintor romántico Joseph Mallord William Turner, así como obras de Gerhard Richter, Odilon Redon, Edward Steichen, Soledad Sevilla,Albert Londe y Hervé Guibert.

PLANTEAR "INTERROGANTES"

La directora del Musée de l'Orangerie y comisaria de la exposición, Claire Bernardi, ha explicado que la intención no es guiar a los visitantes, sino hacer "que se planteen interrogantes delante de cada obra", abriendo nuevas perspectivas y aprendiendo a mirar de nuevo.

Bernardi ha señalado que el desenfocado puede llegar a generar un sentimiento físico de malestar, por lo que requiere que el visitante trate de entender lo que está viendo: "Tomémonos un tiempo para bajar el ritmo. Lo necesitamos en los tiempos actuales".

Por su parte, la conservadora en el Institut National du Patrimoine francés y también comisaria, Emilia Philippot, ha destacado la mezcla de medios de la muestra, que tiene pintura, escultura, fotografía, vídeo y arte experimental, entre otros, que permiten explorar la "porosidad" en la que a menudo se traduce el desenfoque.

ÁMBITOS TEMÁTICOS

La muestra recibe al visitante con el 'Condensation cube' de Hans Haacke y el 'Real Time Analog Digital Clock' de Maarten Baas, dos piezas de arte contemporáneo, y prosigue con un preámbulo que incluye, además de la obra de Turner, 'Le Bassin aux nymphéas, armonía rose' de Monet, a partir de la cual empieza el recorrido.

El primer ámbito aborda el desenfoque como desafío a la percepción, con imágenes científicas y referencias artísticas alteradas, que incluyen pinturas de Rothko, Richter, Perejaume y Hartung y fotografías de Sugimoto, Ruff y Tiberghiern, entre otros.

'Desenfocado' prosigue explorando lo borroso como medio para captar la inestabilidad, con fotografías de Tuymans, Cahn, Jaar, Boltanski y Pruszkowski, entre otros.

En las siguientes salas, recoge el trabajo de artistas que usan lo indeterminado en respuesta a la conmoción en el orden mundial y como búsqueda de identidad, con obras posteriores a la Segunda Guerra Mundial o a los atentados del 11-S, como las de Pruszkowski y Ruff, pero también Giacometti, Richter, Nielsen y Boltanski,

Finalmente, también expone a artistas que aprovechan la inestabilidad y lo borroso como formar de crear "las condiciones para un nuevo encanto", con Goldin, Kami, Belooussovitch, Baas y Cantor como protagonistas.

ACTIVIDADES

La exposición se complementa con las visitas guiadas y de grupos habituales, con sesiones especiales de 'Anatomía del desenfoque', a cargo de la oftalmóloga Carmen Fernández Jacob.

Asimismo, también habrán sesiones de 'Desenfoque auditivo' a cargo del artista Joseph Kamaru, en formato 'silent disco' en las salas de la muestra, y la plataforma CaixaForum+ incorporará a su catálogo obras que exploren el desenfoque, como 'Los nenúfares de Monet' de Giovanni Troilo y 'The Passing' de Bill Viola.