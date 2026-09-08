CaixaForum+ lanza una convocatoria para producción de contenidos audiovisuales de no ficción

Originales de CaixaForum+. - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de contenidos audiovisuales de la Fundación La Caixa, CaixaForum+, ha lanzado una convocatoria para la producción o coproducción de contenidos audiovisuales de no ficción para que productoras, museos e instituciones presenten documentales y series.

La convocatoria busca proyectos que contribuyan a "generar conocimiento, preservar y reinterpretar el patrimonio", explorar los procesos de creación y fomentar una comprensión crítica de las transformaciones culturales, informa la Fundación La Caixa en un comunicado de este martes.

La iniciativa está dirigida a proyectos en fase de desarrollo --quedan excluidos trabajos ya finalizados-- con dos modalidades: Original CaixaForum+, con financiación íntegra de la plataforma, o Coproducción.

Los proyectos deben encajar en el ámbito de la cultura --incluyendo creación contemporánea, patrimonio, memoria colectiva, fenómenos emergentes y nuevas formas de participación cultural, entre otros-- o bien en el de los "grandes retos de la sociedad contemporánea" --pobreza, desigualdad, exclusión social, longevidad o personas mayores--.

Las producciones podrán presentarse como cortometraje documental, lagrometraje documental y serie documental, y deberán ser obras propias, originales e inéditas.

CALENDARIO

La convocatoria abre oficialmente este martes y se cerrará el 13 de octubre a las 23.59 horas y la evaluación de los proyectos concluirá el 15 de noviembre.

Los seleccionados pasarán a la fase de entrevistas entre el 24 y el 27 de noviembre, y la convocatoria se resolverá el 1 de diciembre; tras una revisión legal, la resolución definitiva se comunicará el 23 de diciembre.