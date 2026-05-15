CaixaProinfancia y el Clínic de Barcelona impulsan revisiones oftalmológicas para unos 150 niños

Archivo - Fachada principal del Hospital Clínic de Barcelona, en una imagen de archivo - DAVID ZORRAKINO/EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El programa CaixaProinfancia de Fundación La Caixa y el Hospital Clínic de Barcelona han impulsado revisiones oftalmológicas a unos 150 niños en situación de vulnerabilidad con la iniciativas 'Invulnerables con visión', informan en un comunicado este viernes.

La iniciativa, impulsada por el proyecto Invulnerables --liderado por sor Lucía Caram--, cuenta con la colaboración de Natural Optics Group y en la jornada de este viernes en el Clínic han participado niños de Banyoles (38), Lleida (36), Manresa (28), Ripoll (23), Figueres (14) y Lloret de Mar (9).

Las revisiones las ha hecho un equipo encabezado por el jefe del Servicio de Oftalmología, Bernardo Sánchez, con 8 especialistas en oftalmología y 11 optometristas; y al acabar Natural Optics Group ha facilitado gafas a todos los menores que las necesitan.

A la jornada han asistido el director general del Clínic, Josep Maria Campistol; la impulsora del proyecto Invulnerables, sor Lucía Caram; la responsable de RSC de Natural Optics Group, Ana de Beascoa; el director de Natural Optics Ribes, Àngel Martínez; y la directora del Instituto Clínic de Oftalmología, Marta Pazos.

También ha participado el centro asociado Natural Optics Ribes, que ha colaborado en el acompañamiento y la atención de los menores durante la acción, junto con la Fundación del Convent de Santa Clara y el Espacio Francisco de Asís, entidades colaboradoras.

PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

La iniciativa 'Invulnerables con visión', en el marco del programa CaixaProinfancia de la Fundación La Caixa y el proyecto Invulnerables, fue puesta en marcha en 2018 y tiene como objetivo velar por la salud visual de niños y favorecer su bienestar y su desarrollo.

Desde 2018 se han celebrado varias jornadas de revisiones oftalmológicas en centros "de referencia" de Catalunya, 6 de ellas en el Clínic de Barcelona, donde se han realizado cerca de 900 evaluaciones, y entre un 35 y un 40% de los menores evaluados en el periodo 2021-2025 necesitaron corrección óptica.

SALUD VISUAL INFANTIL

Los especialistas advierten de que el uso excesivo de pantallas afecta a la calidad de la visión e incrementa la incidencia de miopía, fatiga visual y otras patologías oculares, y subrayan la necesidad de impulsar medidas de prevención y sensibilización.

El Servicio de Oftalmología del Hospital Clínic de Barcelona recuerda que la visión se desarrolla durante los primeros años de vida, por lo que recomienda realizar una primera revisión en torno a los 4 años y repetirla anualmente, incluso en ausencia de síntomas.

ACTUAR FRENTE A LA VULNERABILIDAD INFANTIL

En el último año, CaixaProinfancia ha acompañado a cerca de 67.000 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en toda España ofreciéndoles apoyo educativo, social y familiar para que la falta de recursos no limite sus oportunidades.

En el marco de CaixaProinfancia, el proyecto Invulnerables se implementa en 14 municipios, donde se han formado 14 redes de trabajo de la mano de las administraciones locales y de 40 entidades sociales, y desde que se puso en marcha --hace 7 años-- se ha atendido a 2.427 familias y a 4.412 niños.

Se desarrolla donde los indicadores de la Generalitat constatan "un mayor impacto de la pobreza infantil": Manresa, Manlleu, El Vendrell, Tortosa, Lleida (barrios de La Mariola, Secà de Sant Pere, Balàfia y Pardinyes), Salt, Figueres, Lloret de Mar, Banyoles, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Campdevànol, Ribes de Fresser y Camprodon.