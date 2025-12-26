La calle Amílcar de Barcelona se reformará en el cruce con Vilapicina y paseo Fabra i Puig

La calle Amílcar - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado reformar la calle Amílcar en su cruce con la calle Vilapicina y el paseo de Fabra Puig, en el distrito de Nou Barris, lo que afectará a casi 3.000 m2.

Las obras costarán 1,98 millones de euros y durarán 9 meses una vez se liciten y se aprueben definitivamente, informa el Ayuntamiento este viernes en un comunicado.

El objetivo es mejorar el acceso a los peatones, ajustando la calle a la normativa actual y transformando la calzada segregada en plataforma única; poner nuevo arbolado para reducir el efecto 'isla de calor'; mejorar la calidad del pavimento, y poner nuevo mobiliario urbano.

También mejorará el alcantarillado; se soterrarán las redes aéreas que atraviesan la calle, y la plazoleta del cruce Amílcar-Vilapicina se redistribuirá para mejorar la movilidad.

El concejal de Nou Barris, Xavier Marcé, ha dicho que "forma parte de una estrategia más amplia de mejora urbana" en el barrio, como construir vivienda pública en los jardines Can Xiringoi, una nueva guardería municipal, un 'casal' infantil, y derribar la masía de la calle Petrarca para levantar equipamientos.