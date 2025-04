La calle Princesa de Barcelona cortará el tráfico durante dos semanas por obras en Via Laietana

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La calle Princesa estará cortada al tráfico desde este jueves y durante dos semanas por las obras de reurbanización de Via Laietana, y por ello los vehículos desde esta calle no podrán acceder ni a Via Laietana ni a Jaume I, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

El tramo de Princesa entre Via Laietana y calle Montcada quedará restringido con acceso exclusivo para vecinos, servicios y parking; por otro lado, entre Montcada y Assaonadors, se cambia de sentido de Princesa, quedando durante el periodo de afectación en sentido Besòs.

Los vehículos que accedan a Princesa desde Comerç o Tantarantana se desviarán por Assaonadors y Montcada, y el corte también afectará a la línea 120 de bus, que se desviará por el paseo de Picasso, avenida del Marquès de l'Argentera, paseo de Isabel II y Colom.