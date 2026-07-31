Calonge de Segarra (Barcelona) recibe un estudio para dotar de banda ancha a las masías del pueblo

Situación de las infraestructuras en Calonge de Segarra (Barcelona) - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha entregado al Ayuntamiento de Calonge de Segarra un estudio para la provisión de banda ancha en las masías del municipio.

En un comunicado este viernes, la corporación ha explicado que lo harán mediante el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones, "haciendo valer las ya existentes o previstas".

Ha añadido que este proyecto debe permitir al consistorio llevar a cabo las acciones necesarias para la "mejora de la calidad de vida" de los ciudadanos del municipio.