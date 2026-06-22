La Cámara y el Ayuntamiento de Barcelona impulsan la presencia de 16 empresas catalanas en China

Archivo - Sede de la Cámara de Comercio en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona y el Ayuntamiento de la capital catalana han empezado este lunes una misión institucional y empresarial en Shanghái (China) junto a 16 empresas y start-ups catalanas para reforzar y ampliar los vínculos económicos entre ambos territorios y sus compañías, informa la entidad cameral en un comunicado.

El viaje, que se alargará hasta el viernes, está encabezado por los tenientes de alcalde Jordi Valls (Economía) y Raquel Gil (Promoción Económica y Empleo); el director gerente de la Cámara, Roger Guasch; la directora de Internacional del organismo, Berta Pérez.

Además la misión cuenta con la colaboración de Acció (agencia para la competitividad empresarial de la Generalitat), Fundació Mobile World Congress, Puerto de Barcelona, Turisme de Barcelona y Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries (CDRA).

Las empresas pertenecen a diferentes sectores como la información, la IA, la automoción, la construcción o la biomedicina, y tienen el objetivo de establecer contactos, explorar diferentes maneras de internacionalizarse e identificar oportunidades en sectores estratégicos.

Habrá encuentros y visitas en organizaciones y empresas como el Mobile World Congress Shanghai, el Huawei Shanghai Research Center, el 'hub' Zhangjiang Science City, la feria Transport Logistic China o el puerto de la ciudad, el principal por tráfico de contenedores en el mundo.

También se llevarán a cabo encuentros de 'networking' y captación de inversiones con el China Construction Bank o el China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), la institución homóloga de la cámara en el país.