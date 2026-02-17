La Cámara de Barcelona aboga por el pago por uso de las autopistas en España

Vehículos circulan por la AP-7 que ha sufrido cortes tras el accidente de tren entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida, a 22 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El pasado 22 de enero el convoy de la línea R4 se topó contra un - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha abogado por implementar un sistema de pago por uso de la red vial de altas prestaciones y sus vías alternativas en España, siguiendo las directivas europeas de 'quien usa paga' y 'quien contamina paga', en un comunicado este martes.

La corporación ha señalado que esta medida debe garantizar "el correcto mantenimiento y mejora de las carreteras" y que debería ser un modelo único y equitativo en toda España.

Ha recordado que el fin de los peajes en las autopistas catalanas en 2021 "ha provocado un fuerte incremento del tráfico" y que la AP-7 opera al límite de su capacidad tras registrar un aumento del 37% del tráfico de vehículos ligeros y del 55% del de vehículos pesados.

El ente ha señalado que hay "un déficit creciente de inversión en conservación viaria" y que, textualmente, más de la mitad de las carreteras del Estado y de Catalunya presentan un deterioro grave o muy grave.

"Sin un modelo estable de financiación, el deterioro de la red viaria continuará aumentando, con impactos negativos sobre la competitividad, la seguridad y la movilidad de personas y mercancías", ha alertado.

TRASPASO

La Cámara ha subrayado que es necesario "planificar y ejecutar el traspaso de todas las carreteras de titularidad de la administración del Estado en Catalunya a la Generalitat" y ha puesto como ejemplo Euskadi.

"Esto facilitaría una gestión integral de la red desde todos los puntos de vista, manteniendo las inversiones necesarias para la mejora de la red viaria bajo la responsabilidad del Gobierno del Estado", ha añadido.

Por otro lado, ha asegurado que el pago por uso debería ser por distancia recorrida y que la tarifa plana o viñeta solo debería ser una solución transitoria con una caducidad definida.