La Cámara de Barcelona en el Berguedà reconoce la trayectoria de Semen Cardona y RemcoBCN

Momento del encuentro - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona en el Berguedà ha reconocido a Semen Cardona y RemcoBCN por su trayectoria empresarial, en el marco del Dia de la Cambra al Berguedà i Cardona (Barcelona), informa la corporación en un comunicado este viernes.

El encuentro, que reunió a unas 300 personas la noche de este martes, puso en valor el papel de la empresa como motor de progreso económico y compartir reflexiones sobre los retos económicos.

El encuentro puso el foco en los jóvenes de la comarca, que participaron en una mesa redonda en la que compartieron su visión sobre el futuro del territorio y el papel que tienen las empresas.

El presidente de la Cámara, Josep Santacreu, ha destacado a los jóvenes como "pieza clave para la competitividad, la innovación y el relevo generacional" y el papel de la empresa como motor de progreso.

La presidenta de la Cámara en el Berguedà, Mercè Sallés, ha afirmado que la comarca tiene "una base económica sólida" con un peso relevante de la industria, aunque ha alertado de la necesidad de dar un salto cualitativo para ganar en competitividad.