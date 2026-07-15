La Cámara de Barcelona y Caldes d'Estrac (Barcelona) refuerzan el desarrollo económico del pueblo

Momento del encuentro - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Caldes d'Estrac (Barcelona), Elisabeth Segura, y el presidente de la Cámara de Barcelona en el Maresme, David Antón, se han reunido para reforzar la colaboración en favor del desarrollo económico del municipio, informa la corporación en un comunicado este miércoles.

Durante el encuentro se han presentado las principales líneas de trabajo de la Cámara para la actual legislatura, especialmente la voluntad de mantener una relación próxima y permanente con los ayuntamientos del Maresme.

Entre los principales temas tratados está la movilidad como factor clave para la competitividad y el desarrollo económico de la comarca, y ambas instituciones han compartido inquietudes y han analizado líneas de colaboración.

Además, se ha hablado sobre los procedimientos administrativos vinculados a las licencias de actividad y la necesidad de que la tramitación sea más ágil y accesible.

La Cámara ha presentado los proyectos y servicios que ofrece al desarrollo económico y sostenible del territorio, como la feria Girafeina o las iniciativas relacionadas con las comunidades energéticas.