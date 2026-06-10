La Cámara de Barcelona destaca la movilidad y licencias como prioridades en el Maresme (Barcelona)

Imagen de la reunión entre la Cámara de Comercio de Barcelona en el Maresme (Barcelona) y el Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres. - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Barcelona en el Maresme (Barcelona) ha destacado la mejora de la movilidad y la agilización de los plazos de las licencias de actividad como dos ámbitos prioritarios de actuación en la comarca, informa este miércoles en un comunicado.

Lo ha expresado en el marco de una reunión entre el presidente de la entidad, David Anton, con el alcalde de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), Àlex Neira, y la concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento, Annabel Martínez, un encuentro que la entidad tiene el objetivo de reproducir con todas las alcaldías de la comarca.

Este encuentro ha servido para presentar también las principales líneas de trabajo que la cámara está impulsando en el Maresme, y compartir los proyectos que se están desarrollando actualmente, como ferias de empleo, programas de colaboración con las administraciones públicas o proyectos vinculados a la sostenibilidad o dinamización comercial.