La Cámara de Barcelona impulsa un documental en TV sobre las empresas del Berguedà (Barcelona)

Archivo - Fachada de la Cámara de Comercio en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona en el Berguedà (Barcelona) ha impulsado la difusión de la serie documental 'A tota màquina! Del Berguedà al món!', que tiene el objetivo de destacar la realidad industrial y las empresas de la comarca, a los medios de comunicación, ha informado la entidad en un comunicado este martes.

En concreto, Televisió del Berguedà emitirá cada miércoles tras el informativo un capítulo de la primera temporada de la serie, mientras que la radio Regió7 convertirá las piezas audiovisuales en un relato "cercano y atractivo".

Ambas emisiones suceden a la publicación en Internet de la serie documental impulsada por la propia cámara y la Agència de Desenvolupament del Berguedà, donde acumula más de 200.000 visualizaciones.

Los 8 capítulos de la serie muestran el día a día de diferentes empresas del territorio, y que son "referentes" en sus sectores, a través de sus equipos, que explican el producto, el mercado, procesos productivos e instalaciones.

Se está preparando tanto un noveno capítulo sobre la Sagrada Familia y la implicación de diversas empresas y profesionales de la comarca en la construcción de la basílica, así como una segunda temporada del proyecto.