La Cámara de Barcelona impulsa las empresas y la colaboración en el Maresme (Barcelona)

Imagen de la reunión entre la Cámara de Comercio de Barcelona en el Maresme (Barcelona) y el Ayuntamiento de El Masnou. - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona en el Maresme (Barcelona) ha mantenido una reunión institucional con el Ayuntamiento de El Masnou para reforzar la conexión con el territorio, consolidar espacios de trabajo con las administraciones locales e impulsar proyectos en la comarca, informa este viernes la entidad cameral en un comunicado.

A la reunión han acudido, entre otros, el alcalde del municipio, Jaume Oliveras, la primera tenienta de alcalde y concejal de Promoción Económica, Maria Llarás; el presidente de la entidad, David Antón, y su director, Ricard Vallespí, y se enmarca en una serie de reuniones que la cámara prevé tener con todos los municipios del Maresme para identificar necesidades del territorio.

En el encuentro, la entidad ha presentado su proyecto de activación y dinamización para la comarca, en el que ha planteado como cuestiones estratégicas la mejora de la movilidad y la agilización de las licencias de actividad.