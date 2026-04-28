La Cámara de Barcelona inaugura su nueva sede en el Garraf

Inauguración de la sede de la Cámara de Barcelona en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona en el Garraf ha inaugurado su nueva sede, ubicada en el edificio Neàpolis de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), informa en un comunicado este martes.

La corporación ha explicado que la nueva ubicación "permitirá disponer de unos espacios más amplios y modernos" que han sido pensados para mejorar la atención y los servicios que ofrece.

La sede cuenta con una sala de formación y presentaciones, con el fin de ampliar la oferta de actividades formativas, jornadas y encuentros empresariales.